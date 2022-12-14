14 Aralık 2022, Çarşamba
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Antika kilimleri tamir ediyor! Yüz yıllık kilimleri onaran son ustalardan
Halı ve kilimler, Orta Asya'dan beri Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası. Ancak gün geçtikçe el dokuması halıların yerini, makine üretimleri aldı. Antika halı ve kilim tamircisi Ramazan Yumuşak, bu kültürü yaşatan sayılı ustadan biri. Onun ellerinde, hasar görmüş el dokuması kilimler, yeniden hayat buluyor...