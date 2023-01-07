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Antalya'ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje! Açılışları Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2023 12:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bugün 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Açılış öncesi Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Antalya, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı coşkusunu hep beraber yaşayacağımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı haline getirmeye hazır…''
Antalya’ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje!
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