Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi! Seralar su altında kaldı

Antalya'da etkisini artıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Köprüler yıkıldı, ev ve araçlarında mahsur kalanlar için AFD'dan destek istendi. Kumluca ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Seralar su altında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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