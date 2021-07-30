Antalya'nın iki ilçesinde daha yangın

Antalya'da Manavgat'ın ardından Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı. Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.