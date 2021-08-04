04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 10:00
Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de devam eden yangın ile mücadele devam ediyor. Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.
Gündoğmuş'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Gündoğmuş'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İHA’lar yangında nasıl kullanılıyor?
İHA’lar yangında nasıl kullanılıyor?
Gözler dumanlarda! Zorlu şartlarda kahvaltı
Gözler dumanlarda! Zorlu şartlarda kahvaltı
Kan donduran görüntüler! Azra'nın cesedini böyle taşımış
Kan donduran görüntüler! Azra'nın cesedini böyle taşımış
Denizden tahliyeye MSB'den destek
Denizden tahliyeye MSB'den destek
Üniversiteli Azra'nın öldürüldüğü daire görüntüledi
Üniversiteli Azra'nın öldürüldüğü daire görüntüledi
18 yaş altı aşılanacak mı?
18 yaş altı aşılanacak mı?
İbrahim Çelikkol hortumla alevlere daldı
İbrahim Çelikkol hortumla alevlere daldı
Başkan Erdoğan’la gündem özel
Başkan Erdoğan’la gündem özel
'Irak'ta Suriye'de bu oldu! Tuzaklara düşülmemeli'
'Irak'ta Suriye'de bu oldu! Tuzaklara düşülmemeli'
TSK’dan yangına müdahale desteği
TSK’dan yangına müdahale desteği
Gözümüz kulağımız özellikle Bodrum ve Marmaris'te
"Gözümüz kulağımız özellikle Bodrum ve Marmaris'te"
Daha Fazla Video Göster