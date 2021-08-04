04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de devam eden yangın ile mücadele devam ediyor. Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.