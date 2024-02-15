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Antalya'daki yağışın ardından Düden Şelalesi kahverengi aktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 16:49
Antalya'da 2 gün boyunca etkili olan yağış sonrası Düden Şelalesi'nin rengi değişti. Binlerce insanın görmek için geldiği şelale kahverengi aktı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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