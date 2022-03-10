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Antalya'daki tarihi zirveden ilk kareler

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Giriş: 10.03.2022 09:53
Savaş başladıktan sonra Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bugün Antalya’da, Türkiye’nin çağrısı üzerine masaya oturacak. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek. Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Öte yandan İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi. Tarihi zirveden ilk kareler geldi.
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Tarihi zirveden ilk kareler
Tarihi zirveden ilk kareler
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