Antalya'daki tarihi zirve sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bakanlar düzeyinde ilk defa yapılan bu toplantıda bazı kararların liderler düzeyinde alınması gerekiyor. Bu toplantıların devam etmesini biz isteriz." dedi. "Görüşmede neler oldu?" sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Kolay bir ortamda gerçekleşmedi, savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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