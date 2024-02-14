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Antalya’da şiddetli yağış! Selde kırsal kesimlerdeki seraları su bastı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 13:12
Şiddetli yağış sonrası sel Antalya kırsalındaki bazı noktalara da zarar verdi. Aksu ilçesindeki seraları su bastı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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