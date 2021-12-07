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Antalya’da şiddetli lodos! Denizde dev dalgalar oluştu, yağış etkisini gösterdi

A Haber
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Giriş: 07.12.2021 11:12
Son dakika haberine göre… Meteoroloji Antalya için şiddetli lodos uyarısı yapmıştı. Lodos kentte etkisini göstermeye başladı. Rüzgar hızının 100 kilometreye çıkması beklenirken denizde dev dalgalar oluştu. Yağış kentte etkisini gösterirken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Antalya’da son durumu A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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