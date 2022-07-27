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Antalya’da orman yangını günlerce sönmemiş, 7 kişi hayatını kaybetmişti... Manavgat 4-5 senede yeşil görünümüne ulaşacak

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Giriş: 27.07.2022 15:16
Antalya Manavgat’ta geçen sene 28 Temmuz’da çıkan ve 10 gün devam eden orman yangınında yanan 59 bin 865 bin hektarlık alanın % 90’ı ağaçlandırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, % 10’luk kesimdeki faaliyetlerin sene sonuna kadar bitirileceğini ve Manavgat’ın 4-5 senede yeşil örtüsüne kavuşacağını belirtildi.
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