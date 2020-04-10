- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Antalya'da akaryakıt istasyonlarına korona virüs düzenlemesi! Bu saatler arasında hizmet verecek
Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında akaryakıt ve LPG istasyonlarının geceleri kapanmasına karar verildi. Buna göre istasyonlar saat sabah 07:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.