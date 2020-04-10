10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya'da akaryakıt istasyonlarına korona virüs düzenlemesi! Bu saatler arasında hizmet verecek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.04.2020

Antalya'da akaryakıt istasyonlarına korona virüs düzenlemesi! Bu saatler arasında hizmet verecek

Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında akaryakıt ve LPG istasyonlarının geceleri kapanmasına karar verildi. Buna göre istasyonlar saat sabah 07:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türk Konseyi Zirvesi’nde flaş açıklamalar
Türk Konseyi Zirvesi’nde flaş açıklamalar
İnfaz düzenlemesinde son durum ne?
İnfaz düzenlemesinde son durum ne?
90 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla taburcu edildi...
90 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla taburcu edildi...
O ilde akaryakıt istasyonlarına düzenleme
O ilde akaryakıt istasyonlarına düzenleme
Türkiye için 12 Nisan neden önemli? Uzmanlar A Haber'de açıkladı
Türkiye için 12 Nisan neden önemli? Uzmanlar A Haber'de açıkladı
PKK'ya bir darbe daha
PKK'ya bir darbe daha
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı yakalandı
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı yakalandı
Gece boyunca hiç durmadı! Böyle görüntülendi
Gece boyunca hiç durmadı! Böyle görüntülendi
Fatih Portakal'ın yalan sicili!
Fatih Portakal'ın yalan sicili!
Türkiye'den İngiltere'ye Korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye "Korona" yardımı
''Tedavi 40 bin doların üzerinde''
''Tedavi 40 bin doların üzerinde''
Bakan Koca 'evde kal' çağrısına uyanlara teşekkür etti
Bakan Koca 'evde kal' çağrısına uyanlara teşekkür etti
Daha Fazla Video Göster