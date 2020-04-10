Antalya'da akaryakıt istasyonlarına korona virüs düzenlemesi! Bu saatler arasında hizmet verecek

Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında akaryakıt ve LPG istasyonlarının geceleri kapanmasına karar verildi. Buna göre istasyonlar saat sabah 07:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Yasin Anzerli aktardı.