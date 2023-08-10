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Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem! Depremler hangi fay hattında oldu? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 16:52
Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12.44 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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