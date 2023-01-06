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Antalya Manavgat’ta ev teslim töreni! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 14:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Manavgat'ta gerçekleştirilecek ev teslim töreni öncesi açıklamalarda bulundu.
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