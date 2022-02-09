Antalya-Konya Karayolu TIR’ların geçişine kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, yol TIR’ların geçişine kapatıldı. Karayolları alacabel ekipleri de harekete geçti. Çok sayıda iş makinesi ile tuzlama çalışması yapılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN