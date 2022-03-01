Antalya halinde savaş etkisi! Ukrayna ve Rusya ihracatı durdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, örtü altı üretim merkezi Antalya halini vurdu. Operasyon nedeni ile Ukrayna ve Rusya'ya ihracat durdu. Ürünlerin fiyatı bir hafta öncesine göre yüzde 50'ye yakın düştü. Domates yüzde altmışa yakın ucuzladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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