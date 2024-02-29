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Antalya Diplomasi Forumu yarın başlıyor! 147 ülkeden 4 bin 500'e yakın temsilci foruma katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 16:30
Antalya Diplomasi Forumu yarın başlıyor. Foruma 147 ülkeden 4 bin 500'e yakın temsilci katılacak. 19 devlet başkanı Antalya'ya geliyor. Bunun yanında 1-3 Mart'ta düzenlenecek foruma 73 bakan da katılacak. Ayrıntıları A haber muhabiri Hakan Gürkan anlattı.
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