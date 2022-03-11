11 Mart 2022, Cuma
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Antalya Diplomasi Forumu | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar
Tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çevirdiği Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Küçük ülkelerin yapmak istediklerini yapmasına izin verilmeyen bir dünyada yaşamak istemiyorum. Rusya’nın yapmak istediği dünyanın üzerine oturduğu temelleri baş aşağı etmek mi?” dedi.