11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya Diplomasi Forumu | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar

Antalya Diplomasi Forumu | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2022 16:42
Tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çevirdiği Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Küçük ülkelerin yapmak istediklerini yapmasına izin verilmeyen bir dünyada yaşamak istemiyorum. Rusya’nın yapmak istediği dünyanın üzerine oturduğu temelleri baş aşağı etmek mi?” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Stoltenberg’den önemli açıklamalar!
Stoltenberg’den önemli açıklamalar!
Avrupa’ya çifte standart tepkisi!
Avrupa'ya çifte standart tepkisi!
Başkan Erdoğan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan kritik görüşme!
Füzenin imha anı A Haber kamerasında!
Füzenin imha anı A Haber kamerasında!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu: 75 ülke bir arada!
Bakan Çavuşoğlu: 75 ülke bir arada!
Karlı dağların yılmaz bekçisi Mehmetçik!
Karlı dağların yılmaz bekçisi Mehmetçik!
Putin’den müzakere açıklaması!
Putin’den müzakere açıklaması!
Başkan Erdoğan diplomasi forumunda
Başkan Erdoğan diplomasi forumunda
Türkiye’nin gurur masasıdır
"Türkiye’nin gurur masasıdır"
Türkiye’yi takdirle karşılıyorum
"Türkiye'yi takdirle karşılıyorum"
Rusya’dan Batı’ya yaptırım resti!
Rusya’dan Batı’ya yaptırım resti!
Daha Fazla Video Göster