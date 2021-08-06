07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Antalya Büyükşehir’de tartışmalı bütçe! Estetiğe 13 milyon TL, itfaiyeye 6 milyon TL
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangınlarla mücadele için ayırdığı bütçenin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın bütçesinin yarısı kadar olduğu ortaya çıktı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na 13 milyon 730 bin lira ayrılırken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi ise sadece 6 milyon 175 bin lira.