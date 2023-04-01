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Antakya Hastanesi'nin inşası sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 10:31
80'i yoğun bakım 400 yatak kapasiteli Antakya Hastanesi, 10 Mayıs’ta hizmete açılacak. Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Antakya Hastanesi’nin inşası sürüyor
Antakya Hastanesi'nin inşası sürüyor
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