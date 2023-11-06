06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anneye son bakış! Katil İsrail'in saldırısında yaralanan gencin annesine acılı vedası

Anneye son bakış! Katil İsrail'in saldırısında yaralanan gencin annesine acılı vedası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2023 09:49
Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Saldırılarda ailesini kaybeden bir gencin, annesiyle vedalaştığı görüntüler yürekleri dağladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Anneye son bakış
Anneye son bakış
Yahudi kadından katil İsrail’e tepki
Yahudi kadından katil İsrail'e tepki
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
ABD’li senatörden Biden’a Gazze tepkisi
ABD'li senatörden Biden'a Gazze tepkisi
Allah rahmet eylesin annem
"Allah rahmet eylesin annem"
Demir Kubbe hedef şaşırdı!
Demir Kubbe hedef şaşırdı!
Feryadı yürekleri yaktı
Feryadı yürekleri yaktı
Dünya Gazze’ye destek için ayakta
Dünya Gazze’ye destek için ayakta
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
77 ilde Mengene operasyonu!
77 ilde Mengene operasyonu!
Başkan Erdoğan Rize’de
Başkan Erdoğan Rize'de
Vali Yardımcısı karşıladı!
Vali Yardımcısı karşıladı!
Daha Fazla Video Göster