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Annelerin pençesi PKK’nın sırtında! 2 aile daha evladına kavuşacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 12:30
Evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sonuç vermeye devam ediyor. 2 aile daha evladına kavuşacak. Fatma Akkuş'un kızı ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına kavuşacak olan Fatma Akkuş'un A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ özel açıklamalarda bulundu.
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