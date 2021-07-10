Annelerin pençesi PKK’nın sırtında! 2 aile daha evladına kavuşacak

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sonuç vermeye devam ediyor. 2 aile daha evladına kavuşacak. Fatma Akkuş'un kızı ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına kavuşacak olan Fatma Akkuş'un A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ özel açıklamalarda bulundu.

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