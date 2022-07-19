19 Temmuz 2022, Salı
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Annelerin direnişi PKK'da çözülmeyi artırdı
Annelerin direnişiyle terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. 2019'da 273, 2020'de 243, 2021'de 200, 2022'de 50 PKK'lı teslim oldu. Son 4 yılda 750'den fazla terörist ikna yoluyla teslim oldu. Ayrıntıları Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.