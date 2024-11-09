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Anne Yüksel Güran: Beni asın, beni öldürün ama namusuma laf etmeyin

Anne Yüksel Güran: Beni asın, beni öldürün ama namusuma laf etmeyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 19:22
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davanın üçüncü gününde anne Yüksel Güran’dan çarpıcı ifadeler geldi. Güran, “Şu anda en acılı dünyada, en acılı, en mağdur anne ben. Hem kızımı vahşete verdim, hem namusumla suçladılar, hem mezarına gidemedim. Ben neler çektim, kimse demedi. Beni bir şalla suçladılar. Ben kızımın katili olsaydım, ben zaten göstermezdim. Katili olsam, söylemedim. Beni kolluk oğlumu öldürmekle suçladı. Ben cahil olabilirim ama ben akıllı bir kadınım. Kimse demedi, oğlunu öldürmekle tehdit ettiler diye. Enes, Enes dediğimi kimse düşünmedi. Benim kayınlarım, elitlerimin sesini, işkencelerini asla unutmayacağım. Dedim anne, ben bir anneyim, kızını kaybetmiş bir anneyim. Polis yüzüme tükürüp, yüzümü silmeme bile izin vermedi. Ben katil yerine konuşuyorum, onun eşi hu zulmü görseydi Nevzat konulacaktı. Beni asın, beni öldürün, ama benim namusuma laf etmeyin.” ifadelerini kullandı.
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