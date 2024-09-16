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Anne – babaların yeni trendi! Konsantre için nane ve okaliptüs…

Anne – babaların yeni trendi! Konsantre için nane ve okaliptüs…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 13:16
Okulların açılmasıyla birlikte anne-babaların da okul ve ders mesaisi başladı. Yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de uyku ve derse odaklanma. Bu konuda son dönemlerde başvurulan yöntemlerden biri de bitkisel yağlar.
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Anne – babaların yeni trendi
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