Anne – babaların yeni trendi! Konsantre için nane ve okaliptüs…

Okulların açılmasıyla birlikte anne-babaların da okul ve ders mesaisi başladı. Yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de uyku ve derse odaklanma. Bu konuda son dönemlerde başvurulan yöntemlerden biri de bitkisel yağlar.

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