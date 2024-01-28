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Anne babalar aman dikkat! Çocuklarınızın oynadığı oyunları tek tek kontrol edin! Büyük tehlike ellerinde

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Giriş: 28.01.2024 09:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunanlara yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaşıldı. Mobil oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukların nasıl tuzağa düşürüldükleri tek tek ortaya çıkarıldı.
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