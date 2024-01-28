28 Ocak 2024, Pazar
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Anne babalar aman dikkat! Çocuklarınızın oynadığı oyunları tek tek kontrol edin! Büyük tehlike ellerinde
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunanlara yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarına ulaşıldı. Mobil oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukların nasıl tuzağa düşürüldükleri tek tek ortaya çıkarıldı.