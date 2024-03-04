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Anketler Trump’tan yana! Trump 3 eyaletteki ön seçimleri kazan

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 14:51
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık Seçimleri'ne geri sayım sürüyor. Eski Başkan Donald Trump ise parti içinde tek rakibi olan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e karşı adaylık yarışında önemli bir avantaj elde ediyor. Hafta sonu 3 eyalette yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244'üne ulaşmış oldu. Haley'in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyor. Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sandık başına gidecek. 5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.
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