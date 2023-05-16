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Anket şirketleri süreci nasıl manipüle etti? Anket şirketlerinin tahminlerinde büyük sapma

A Haber
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Giriş: 16.05.2023 12:23
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından pek çok anket firmasının araştırması tartışma konusu oldu. Seçim öncesi anket sonuçlarını açıklayan kamuoyu araştırma şirketleri, öngörülerinde yanıldı. Anket şirketleri seçimlerde neden yanıldı? Hangi firma Kılıçdaroğlu'nun oyunu nasıl gösterdi? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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