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Ankara’yı sel vurdu: 3 ölü!  AFAD Başkanı Yunus Sezer’den önemli açıklamalar

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Giriş: 13.06.2022 12:13
Son dakika haberine göre: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Altındağ'da Tatlar Deresi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunus Sezer, “Bölgede 3 sektör halinde çalışma yapılıyor. Tüm noktalarda arkadaşlarımız arama çalışmalarını sürdürüyor. 350 kişilik bir ekip görev yapıyor.” dedi.
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