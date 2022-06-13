13 Haziran 2022, Pazartesi
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Ankara’yı sel vurdu: 3 ölü! AFAD Başkanı Yunus Sezer’den önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Altındağ'da Tatlar Deresi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunus Sezer, “Bölgede 3 sektör halinde çalışma yapılıyor. Tüm noktalarda arkadaşlarımız arama çalışmalarını sürdürüyor. 350 kişilik bir ekip görev yapıyor.” dedi.