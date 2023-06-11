11 Haziran 2023, Pazar
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Ankara'yı sel götürdü | Meteoroloji saatler önce uyarmıştı! Vatandaşlardan Yavaş'a büyük öfke
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına sebep oldu. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su ile doldu, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ise suya gömüldü. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve hizmet yetersizlikleri dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ankaralılar, yaşadıkları bu durum karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.