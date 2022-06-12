12 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara'yı sağanak vurdu! Kaybolan 1 kişi aranıyor
Ankara'da sel can aldı. Altındağ'da sel sularına kapılan aracından inmeye çalışan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.