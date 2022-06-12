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Ankara'yı sağanak vurdu! Kaybolan 1 kişi aranıyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2022 16:28
Ankara'da sel can aldı. Altındağ'da sel sularına kapılan aracından inmeye çalışan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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