Ankara’nın gündeminde neler var? Meclis’te neler yapılacak?

Meclis'te CHP, MHP, HDP grup toplantıları var. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 349 milyar liraya yükseldi. Şirketlerin vergi avantajında son gün 17 Şubat. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile 2021'in 4. çeyreğine ilişkin iş gücü ve Aralık 2021 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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