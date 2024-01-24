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Ankara'nın gündeminde ne var? Reisi Türkiye'ye geliyor! AK Parti Ankara ilçe adayları belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 09:02
İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün Ankara geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Reisi Külliye'de bir görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan AK Parti Ankara ilçe adayları belli oldu. Ankara’nın nabzını A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.
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