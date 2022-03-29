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Ankara’nın gündeminde ne var? Meclis’te neler olacak?

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Giriş: 29.03.2022 09:03
Seçim kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'dan görüşülecek. MHP, CHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşma yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenecek 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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