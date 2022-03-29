29 Mart 2022, Salı
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Ankara’nın gündeminde ne var? Meclis’te neler olacak?
Seçim kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'dan görüşülecek. MHP, CHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşma yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenecek 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.