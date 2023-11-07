07 Kasım 2023, Salı
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Ankara'nın gündeminde ne var? Meclis'in gündeminde ne var?
AK Parti MKYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Öte yandan Gazze diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belaruslu mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek. MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek. TBMM'de sanayi ve teknoloji bakanlığının 2024 bütçesi görüşülecek. Detayları A Haber Ankara Haberler Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.