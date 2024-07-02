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Ankara'nın gündeminde ne var? Kabine bugün toplanıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 02.07.2024 08:53
Son dakika haberleri… Ana gündem 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları olacak. Kabine’de gündem emekli zammı, vergi ve tasarruf paketi olacak. İç ve dış politika, terörle mücadele konuları masada olacak. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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