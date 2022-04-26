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Ankara’nın gündeminde ne var? Hangi kararlar bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 08:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyükelçileri kabul edecek. Vietnam Büyükelçisi, Küba Büyükelçisi ve Kazakistan Büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sunacak. CHP Ve MHP'nin grup toplantıları var. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fİdanverdi anlattı.
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