Ankara’nın gündeminde ne var? Ekonominin nabzı nasıl atacak?

Sanayi tesislerinde doğalgaz kısıtlaması kaldırıldı. Yaşlı ve engelli aylıkları farklarıyla hesaplara yatırılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşecek. En hızlı büyüyen 100 şirketin açıklanacağı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Ankara’nın gündemini ve ekonomideki gelişmeleri A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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