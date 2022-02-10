10 Şubat 2022, Perşembe
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Ankara’nın gündeminde ne var? Ekonomide neler yapılacak?
MHP yarın Kızılcahamam da 3 gün sürecek kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. TÜİK, Aralık 2021 dönemi iş gücü istatistikleri ile dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.