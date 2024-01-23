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Ankara'nın gündeminde ne var? Ek zam teklifi Genel Kurul'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 09:05
Avusturya, Singapur, Portekiz büyükelçileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu takdim edecekler. Meclis'te CHP, MHP ve DEM grup toplantıları düzenlenecek. İşçi-Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam teklifi görüşülerek yasalaşacak. Detayları A Haber muhabiri arkadaşı Merve Pekmez aktardı.
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