01 Şubat 2022, Salı
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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. Ayrıca Lübnan Başbakanı Necip Mikati Türkiye'ye geliyor. Meclis Genel Kurulu 21 Ocak'ta ara verilen çalışmalarına bugün yeniden başlanıyor. Yaklaşık 10 günlük aradan sonra Meclis mesaisine yoğun bir gündemle başlayacak. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.