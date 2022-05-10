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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 09:00
Başkan Erdoğan, Ankara'ya gelecek olan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Başkan Erdoğan Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü törenine katılacak. CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları var. Ankara’nın gündeminin detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.
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