10 Mayıs 2022, Salı
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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?
Başkan Erdoğan, Ankara'ya gelecek olan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Başkan Erdoğan Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü törenine katılacak. CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları var. Ankara’nın gündeminin detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.