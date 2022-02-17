17 Şubat 2022, Perşembe
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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programına katılacak ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık yapacak. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Karma Komisyon bugün toplanarak kararını verecek. Koranavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. TÜİK, 2021 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıklayacak. Gündemin detaylarını Ankara A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.