03 Şubat 2022, Perşembe
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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?
Başkan Erdoğan bugün Ukrayna’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. toplantısına katılacak. Genel Kurul’da Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.