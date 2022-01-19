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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?

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Giriş: 19.01.2022 08:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'na katılacak ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek. TBMM'de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek. Genel Kurul’da, Anayasa Mahkemesi’nde boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak. Meclis Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
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