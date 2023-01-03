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Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılacak

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 09:15
Kadro bekleyen sözleşmelilerin, Emeklilikte Yaşa Takılanların gözü Meclis’te bu hafta. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılacak. Kadro bekleyen sözleşmeliler için çok önemli açıklamalarda bulunacak. Bugünün bir diğer önemli başlığı da ekonomi. Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Ankara’nın gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
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