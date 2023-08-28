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Ankara’nın gündeminde ne var? AK Parti MKYK toplanacak? Gözler Hakem Kurulu toplantısında olacak

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 08:54
Ankara'nın bugün sıcak bir gündem var. Bugün AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanıyor. Bu toplantı da hangi başlıklar masada olacak?  Öte yandan milyonlarca memur ve memur emeklisi Hakem Heyeti toplantısını bekliyor. Son karar ne zaman çıkacak? Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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