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Ankara'nın gündeminde ne var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 09:04
Başkan Erdoğan, Ankara'da 20 ilçenin belediye başkanlarını belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyonunu açıklayacak. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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