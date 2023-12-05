05 Aralık 2023, Salı
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Ankara’nın Eurofighter diplomasisi! Alternatif uçaklar Ankara’nın ajandasında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacı kapsamında Avrupa'dan 40 adet Eurofighter Typhoon alınacağı açıklamış ancak, Almanya'nın bu satışa karşı olduğunu duyurmuştu. Eurofighter'ın satışı için üretici ortaklar Almanya'yı ikna için çabalarken Türkiye de ilgili kurumlarıyla görüşmeleri yakından takip ediyor.