Ankaralılara söz verilen barınak projesi durdu! Yıllardır bitirilemiyor

Hayvanları koruma kanunu belediyelere önemli sorumluluklar yüklüyor. Barınak inşa etmek de o yükümlülüklerden. Ankara'da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yılında sözünü verdiği 6 bin hayvan kapasiteli barınak projesinde çalışmaların durduğunu söyledi. Mansur Yavaş, 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ihale edilen barınak projesinin bir kez daha zamanında bitirilemeyeceğini açıkladı.

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