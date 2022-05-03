03 Mayıs 2022, Salı
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Ankaralılara söz verilen barınak projesi durdu! Yıllardır bitirilemiyor
Hayvanları koruma kanunu belediyelere önemli sorumluluklar yüklüyor. Barınak inşa etmek de o yükümlülüklerden. Ankara'da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yılında sözünü verdiği 6 bin hayvan kapasiteli barınak projesinde çalışmaların durduğunu söyledi. Mansur Yavaş, 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ihale edilen barınak projesinin bir kez daha zamanında bitirilemeyeceğini açıkladı.